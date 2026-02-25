Festival di Sanremo 2026 la Sala Stampa premia cinque artisti | social divisi

Il premio assegnato dalla Sala Stampa ai cinque artisti durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha scatenato reazioni contrastanti sui social. La decisione si è basata sulle performance più apprezzate dagli addetti ai lavori, ma molti utenti online criticano le scelte e mettono in discussione i criteri adottati. La discussione continua a dividersi tra chi sostiene i risultati e chi li considera discutibili. I commenti sui social si moltiplicano in modo acceso.

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 si è chiusa con un annuncio che ha immediatamente acceso il confronto tra stampa e pubblico. Sul palco dell’Ariston, in leggero anticipo rispetto alla scaletta, Carlo Conti e Laura Pausini hanno letto i cinque nomi più votati dalla giuria della Sala Stampa, Tv e Web dopo l’esibizione dei 30 artisti in gara. Una comunicazione breve, ma sufficiente a far esplodere il dibattito online. La top 5 della Sala Stampa. I giornalisti hanno premiato Arisa con “Magica Favola”, Fulminacci con “Stupida Sfortuna”, Serena Brancale con “Qui Con Me”, Ditonellapiaga con “Che Fastidio” e la coppia Fedez & Marco Masini con “Male Necessario”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

