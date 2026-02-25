Festival di Sanremo 2026 la Sala Stampa premia cinque artisti | social divisi

Il premio assegnato dalla Sala Stampa ai cinque artisti durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha scatenato reazioni contrastanti sui social. La decisione si è basata sulle performance più apprezzate dagli addetti ai lavori, ma molti utenti online criticano le scelte e mettono in discussione i criteri adottati. La discussione continua a dividersi tra chi sostiene i risultati e chi li considera discutibili. I commenti sui social si moltiplicano in modo acceso.

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 si è chiusa con un annuncio che ha immediatamente acceso il confronto tra stampa e pubblico. Sul palco dell’Ariston, in leggero anticipo rispetto alla scaletta, Carlo Conti e Laura Pausini hanno letto i cinque nomi più votati dalla giuria della Sala Stampa, Tv e Web dopo l’esibizione dei 30 artisti in gara. Una comunicazione breve, ma sufficiente a far esplodere il dibattito online. La top 5 della Sala Stampa. I giornalisti hanno premiato Arisa con “Magica Favola”, Fulminacci con “Stupida Sfortuna”, Serena Brancale con “Qui Con Me”, Ditonellapiaga con “Che Fastidio” e la coppia Fedez & Marco Masini con “Male Necessario”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Sanremo 2026: dopo la prima serata Arisa e Serena Brancale nel quintetto di testa Giuria sala stampa: anche Fulminacci, Ditonellapiaga e Fedez & Masini tra i primi cinqueSanremo 2026 ha visto Arisa e Serena Brancale salire in testa dopo la prima serata, grazie alle valutazioni della giuria della sala stampa.

Festival di Sanremo 2026, l'antipasto dei look degli artisti in gara è servitoIl Festival di Sanremo 2026 si apre con un'anticipazione dei look degli artisti in gara.

Festival di Sanremo 2026: i big e le novità in arrivo - Domenica In 18/01/2026

Temi più discussi: Sanremo 2026, il programma completo delle cinque serate: gara, ospiti e votazioni; Sanremo 2026, cos'è successo ieri sera alla prima serata del Festival; Quando inizia il Festival di Sanremo, chi sono i cantanti in gara, come funziona il voto: tutto quello che c'è da sapere, serata per serata; Sanremo 2026, i nomi (spiegati) dei cantanti in gara.

Laura Pausini, il debutto come co-conduttrice a Sanremo 2026 è all'insegna della classe di Giorgio ArmaniLa compagna di viaggio di Carlo Conti ha scelto 3 abiti della maison che l'ha vestita fin dall'inizio della carriera per l'esordio in questo ruolo. Un velluto blu, un argento scintillante e un oltrema ... vanityfair.it

Sanremo 2026, la diretta della conferenza stampa dopo la prima serataSanremo 2026, la conferenza stampa dopo la prima serata. Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez e Masini: è la prima classifica provvisoria, senza ordine di ... ilmessaggero.it

Entusiasmo in sala stampa per Fulminacci. I bambini vittime del genocidio a Gaza ricordati sul palco da Ermal Meta con la sua "Stella stellina" - facebook.com facebook

La giuria di sala stampa, tv e web ha decretato la propria graduatoria provvisoria, di cui sono state svelate solo le prime cinque posizioni in ordine casuale. Rientrano nel gruppo di testa anche Arisa e Ditonellapiaga x.com