Calhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse. C’è stato un confronto con i dirigenti dell’Inter.» Barcellona, passi avanti per il riscatto di Rashford ma.Il Manchester United continua a fare muro su questo aspetto! Ultimissime Repice svela: «Ho parlato con Gattuso di Pio Esposito, mi aspetto anche quella convocazione in Nazionale. Se penso al Napoli mi viene in mente una domanda» Infortunio Addai, che tegola per il Como! Problema in allenamento e stagione finita! L’esito degli esami Chilavert attacca Courtois: «Parla di valori, ma è lui ad aver rubato la ragazza ad un compagno di squadra! Dovrebbe imparare quella cosa» Blatter durissimo: «Che cos’è la FIFA oggi? Si riassume nel suo presidente, Infantino. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Champions League LIVE: Atalanta Borussia Dortmund 3-1, rigore allo scadere per la Dea!

Leggi anche:

Diretta gol Champions League LIVE: Atalanta Borussia Dortmund 2-0, Zappacosta raddoppia per la Dea

Diretta gol Champions League LIVE: Atalanta Borussia Dortmund 1-0, Scamacca porta in vantaggio la Dea

Benfica-Real Madrid 4-2: gol e highlights | Champions League

Temi più discussi: Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi dei playoff; Champions League, vittoria netta per 3-1 del Bodo sull'Inter; Le sfide a eliminazione diretta di Champions League con più gol: Inter - Barcelona 7-6, Liverpool-Roma 7-6, Bayern-Sporting CP 12-1; Quale partita su TV8 e Cielo stasera e domani: playoff di Champions League anche gratis, cosa sarà visibile in chiaro il 24 e 25 febbraio.

Atalanta-Borussia Dortmund 3-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: Pasalic fa trisLa diretta live di Atalanta-Borussia Dortmund di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Juve-Galatasaray diretta Champions League: segui il ritorno dei playoff per gli ottavi LIVEDopo il 5-2 dell'andata, la Juventus è chiamata a un'impresa storica, a tratti proibitiva, ma il nome che si rappresenta e la competizione lo impongono. Allo Stadium arriva il Galatasaray per la sfida ... corrieredellosport.it

Inter, Champions League senza mezze misure Guardando alle ultime 6 stagioni di Champions, il percorso dei nerazzurri è sorprendentemente estremo: nessuna via di mezzo. Nel 2020/21, ultima di Conte, eliminazione clamorosa già nel girone con Re - facebook.com facebook

. @ChampionsLeague | Le formazioni ufficiali di PSG-Monaco x.com