Da Sant’Agata a Alcamo | studenti messinesi scoprono il metodo Montessori

Un gruppo di studenti messinesi ha visitato Sant’Agata e Alcamo per scoprire il metodo Montessori, causato dalla volontà di sperimentare approcci educativi innovativi. Durante la visita, hanno osservato attività pratiche e laboratori che evidenziano l’applicazione concreta di questa metodologia. L’idea di portare gli studenti fuori dalla classe mira a stimolare un apprendimento più coinvolgente. La visita ha coinvolto anche insegnanti e genitori interessati alle nuove strategie educative.

Una “trasferta” didattica che ha attraversato i confini provinciali per far vivere agli studenti un’esperienza concreta di apprendimento. Ieri, 24 febbraio, le classi quinte dell’Istituto Superiore “Sciascia” di Sant’Agata di Militello hanno fatto tappa all’Istituto Comprensivo “Maria Montessori” di Alcamo, in provincia di Trapani, per un incontro dedicato al celebre metodo pedagogico di Maria Montessori, oggi riconosciuto a livello internazionale. L’iniziativa si inserisce in un percorso di orientamento rivolto agli studenti interessati alle scienze sociali, pedagogiche e psicologiche. L’istituto alcamese ha offerto così una vera e propria “vetrina” del metodo, mostrando l’importanza dell’ambiente preparato, dell’autonomia dell’alunno e dell’uso dei materiali scientifici strutturati. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Rette, gestioni religiose, metodo Montessori. Cosa c'è da sapere sulle scuole private (e paritarie) d'ArezzoLe scuole private, paritarie e pubbliche ad Arezzo rappresentano un’opzione importante per le famiglie, ma spesso le differenze tra queste realtà non sono immediatamente evidenti.

Gestioni religiose, metodo Montessori, rette da 700 euro. Asili paritari: la mappa di PerugiaLe rette di 700 euro e il metodo Montessori guidano molte gestione di asili paritari a Perugia.

