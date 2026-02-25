Chi è Nicolò Filippucci primo finalista tra le Nuove Proposte

Il primo grande verdetto tra le Nuove Proposte di Sanremo 2026 porta il nome di Nicolò Filippucci. È lui il vincitore della prima semifinale, con il brano Laguna e una performance intensa e misurata che ha superato Blind, El Ma e Soniko, assicurandosi un posto nella finalissima di domani, 26 febbraio, sul palco dell’Ariston contro Angelica Bove. Un traguardo importante per un artista giovanissimo, con alle spalle un percorso già sorprendentemente ricco. Le radici di un giovane cantautore. Nato il 30 maggio 2006 a Castiglione del Lago e cresciuto a Corciano, in provincia di Perugia, Nicolò si avvicina alla musica da bambino. A soli sette anni inizia a studiare chitarra, mentre a nove calca già un palcoscenico nello spettacolo “Giungla” insieme al coro delle voci bianche del Conservatorio Morlacchi di Perugia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

