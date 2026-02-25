Champions League in TV | programma orari e dove vederla

Mercato Milan, Goretzka diventa un obiettivo concreto a zero! Furlani prova l’affondo nonostante la concorrenza Kalulu torna sull’espulsione di Inter Juve: «In tanti hanno parlato ma alla fine la squalifica è rimasta. Meglio lasciarmi tutto alle spalle» Sassuolo, Pinamonti si racconta: «L’Italia è un obiettivo. Giocare per una big? Solo così potrei riuscirci. Sul rapporto con Grosso posso dirvi questo» Capello fa le carte alla Serie A: «Quanti punti servono per entrare in Champions. Così la situazione potrebbe farsi complicata per questa squadra!» Torino, il caos continua: cosa è successo nel confronto con Cairo! Tutti i retroscena che hanno agitato (ancora di più) le acque granata Infortunio Soulé: la verità sul problema fisico dell’attaccante della Roma. La rivelazione sulle sue condizioni e i tempi di recupero Real Madrid Benfica, non si placano le polemiche Prestianni-Vinicius: silenzio Mourinho, Rui Costa fa ricorso! Cos’è successo alla vigilia Sneijder choc: «Prestianni Vinicius? Ho ricevuto 4. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Champions League, TUTTI i gol di martedì 21 ottobre 2025

Juventus-Galatasaray, play-off Champions League in diretta TV: dove vederlaI bianconeri cercano l’impresa negli spareggi della massima competizione europea dopo l’andata terminata 5-2 per i turchi: canale e orario tv e streaming ... libero.it

Inter-Bodo Glimt in Champions, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioniL'Inter cercherà la rimonta per poter accedere agli ottavi di finale di Champions dopo la sconfitta nell'andata dei playoff contro il Bodo: dove vedere ... fanpage.it

Fallimento dell'Inter in Champions League: il commento di Carlo Alvino sta divenendo virale Il giornalista dice la sua sull'eliminazione dei nerazzurri in favore del Bodo/Glimt, per poi lanciare la frecciatina: "In una Serie A onesta, anche con gli infortuni, erava - facebook.com facebook

Insieme più forti UEFA Champions League Playoff - gara di ritorno Galatasaray Allianz Stadium 21:00 CET # #JuveGalatasaray x.com