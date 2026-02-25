Atalanta-Borussia Dortmund le formazioni ufficiali | Scamacca e Samardzic titolari

Bergamo. Le formazioni ufficiali di Atalanta-Borussia Dortmund, match di ritorno dei playoff della Champions League 202526: per conquistare un posto negli ottavi di finale, la Dea se la gioca con Scamacca e Samardzic titolari. Calcio d’inizio alle 18:45 alla New Balance Arena. Il tecnico nerazzurro in difesa opta per Scalvini, Hien e Kolasinac, lo stesso trio visto domenica con il Napoli, mentre sugli esterni torna titolare Bernasconi a sinistra mentre Zappacosta gioca sulla destra. In mediana vicino a De Roon confermato Pasalic, Ederson ancora in panchina. Samardzic trova spazio nel tridente insieme a Zalewski, davanti la scelta ricade su Scamacca, con Krstovic in panchina. Il Dortmund rispetto alla gara d’andata non cambia quasi nulla e ritrova capitan Emre Can, che rileva Reggiani nella difesa a tre. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

