Ascolti TV Martedì 24 Febbraio 2026 | La prima di Sanremo perde oltre 7 punti di share

Ieri sera, martedì 24 febbraio 2026, su Rai1 la prima serata del Festival di Sanremo, dopo l’anteprima Sanremo Start dalle 20:41 alle 21:37 con 12.818.000 spettatori e il 50,9% di share, ha raccolto 12.771.000 spettatori pari al 57,5% nella prima parte dalle 21:42 alle 23:34 e 5.846.000 spettatori pari al 58,2% nella seconda parte dalle 23:38 alle 1:32. Su Canale5, Io Sono Farah ha conquistato.000 spettatori con uno share del %, mentre su Rai2, The Americas ha intrattenuto.000 spettatori pari al %. Su Italia1, Le Iene presentano: Inside ha raccolto.000 spettatori con il %, e su Rai3, Un eroe ha totalizzato.000 spettatori (%). Su Rete4, È Sempre Cartabianca ha registrato.000 spettatori (%), mentre su La7, DiMartedì ha raggiunto.000 spettatori (%). Su Tv8, Robin Hood – Principe dei ladri ha ottenuto.000 spettatori (%), sul Nove, Maschi contro femmine ha radunato.000 spettatori (%), sul 20, Hellboy ha sintonizzato. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Leggi anche: Ascolti Tv Sanremo 2026 con dati Auditel e share della prima serata, Carlo Conti perde oltre 7 punti di share

Leggi anche: Ascolti TV | Martedì 24 Febbraio 2026. La prima di Sanremo (57.5-58.2%) perde quasi 3 milioni rispetto al 2025

Temi più discussi: Stasera in TV: Film da vedere Martedì 24 Febbraio, in prima serata; Stasera in TV, programmi e film di martedì 24 febbraio in prima serata; Ascolti tv ieri lunedì 23 febbraio chi ha vinto tra Rosso Volante, Zelig, Lo stato delle cose e Porro; Sanremo 2026, la classifica parziale dopo la prima serata.

Ascolti tv martedì 24 febbraio: i dati della prima serata di Sanremo 2026 e il confronto con l’anno scorsoGli ascolti tv della prima serata del Festival di Sanremo 2026, andata in onda ieri sera in prima serata su Rai 1, con Carlo Conti, conduttore e direttore ... fanpage.it

Ascolti tv ieri (24 febbraio): il Festival di Sanremo cala, Carlo Conti non si ripeteSi apre la settimana del Festival di Sanremo, che irrompe negli ascolti tv. Ieri martedì 24 febbraio 2026, infatti, su Rai 1 Carlo Conti ha condotto la prima serata della kermesse, mentre su Canale 5 ... libero.it

Ascolti tv martedì 24 febbraio: i dati della prima serata di #Sanremo2026 e il confronto con l'anno scorso x.com

Svelato il mistero del martedì di Sanremo: tra strategie anti-calcio e record di ascolti, ecco perché il Festival 2026 sfida la Champions League. Date e programma completo. https://ebx.sh/w9DllG - facebook.com facebook