Accusato di violenze era terrorizzato di perdere tutto | mi disse piangendo che lei lo stava incastrando

Un uomo, accusato di violenze e maltrattamenti, ha assistito in silenzio a un’udienza dal carcere delle Novate. La causa è la sua presunta responsabilità in episodi di violenza sessuale e abusi nei confronti dell’ex compagna, che ha dichiarato di essere terrorizzato di perdere tutto e di essere stata incastrata. Durante il collegamento video, ha ascoltato senza intervenire le accuse mosse contro di lui. La vicenda continua a suscitare attenzione.

In tribunale sfilata di testimoni per il processo che vede accusato di maltrattamenti aggravati e violenza sessuale un nigeriano in carcere da otto mesi. Le assistenti sociali: «Lei parlava di liti e violenze ma non entrò mai nel dettaglio», il padrone di casa: «Mai successo niente, stupito dall'arresto. Consigliai a lei di andare via dall'appartamento se non stava più bene» In video collegamento dal carcere delle Novate ha assistito in rigoroso silenzio a un’udienza del processo che lo vede imputato per maltrattamenti aggravati e violenza sessuale nei confronti dell’ex compagna. L’uomo, un nigeriano di 39 incensurato, regolare in Italia e con un lavoro a tempo indeterminato (ad oggi l’azienda non l’ha licenziato) è in carcere da otto mesi e ha sempre respinto le accuse. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

