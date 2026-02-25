4 funzionalità android che ti fanno risparmiare soldi

le funzionalità integrate in android offrono strumenti concreti per controllare le spese, limitare l’uso delle app e non perdere opportunità di risparmio. una combinazione di notifiche, benessere digitale e gestione delle sottoscrizioni consente di operare in modo più consapevole, senza rinunciare alle comodità moderne. la funzione di storico delle notifiche è stata introdotta con android 11 e si rivela utile soprattutto per non lasciarsi sfuggire offerte interessanti. registra tutte le notifiche ricevute, comprese quelle scartate, nelle ultime 24 ore. non genera risparmi da sola, ma permette di riscoprire promozioni su app di shopping appena riaperta l’area interessata. l’attivazione è semplice: aprire l’app Impostazioni, cercare notifiche storiche e attivare l’interruttore. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Leggi anche:

Le 15 scorciatoie da tastiera che forse non conoscevi (e che ti fanno risparmiare ore di lavoro)

Home banking: i 7 errori che ti fanno perdere soldi senza che tu lo sappia, e come evitarli

How To Deposit A Check Online CIBC !

Temi più discussi: 11 smartphone compatti per chi non sopporta i cellulari XL; Pixel 10a: tutto ciò che vi serve, a un prezzo accessibile; Xiaomi annuncia la strategia per Android 17: ecco i modelli che riceveranno l’aggiornamento; Honor Magic 8 Lite, la prova: uno smartphone super resistente, ideale per viaggiare.

7 funzioni di Android che mancano su iPhone e iOSPer quanto riguarda le app predefinite, non è possibile fare molto se si utilizza un iPhone e non si vuole utilizzare quelle scelte da Apple. Dopo l'aggiornamento di iOS 14 gli iPhone hanno ottenuto ... tomshw.it

Android 16: nuove funzionalità di sicurezzaGoogle ha annunciato nuove funzionalità di sicurezza per Android (per alcune serve Android 16) che proteggono gli utenti dai tentativi di truffa. Insieme al design Material 3 Expressive, Google ha ... punto-informatico.it

INSTALLAZIONE DI OGGI! Macrom T1003DAB: tecnologia e intrattenimento a bordo camper! Macrom T1003DAB – un salto tecnologico per comfort, connettività e intrattenimento ! Funzionalità principali: Sistema operativo Android 13 per - facebook.com facebook