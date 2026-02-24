youtube premium lite aggiunge la riproduzione in background e il download

YouTube Premium Lite ha introdotto nuove funzioni, portando la riproduzione in background e il download offline. La causa di questo cambiamento è l’aggiornamento dell’app, che mira a migliorare l’esperienza degli utenti. Ora è possibile ascoltare i video senza mantenerli attivi sullo schermo e scaricare contenuti per guardarli senza connessione internet. Queste novità si applicano a quasi tutti i video non musicali, offrendo più flessibilità agli utenti.

