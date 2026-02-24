testo e significato di animali notturni di malika ayane in gara a sanremo 2026

Malika Ayane ha scritto “Animali notturni” per il Festival di Sanremo 2026, dopo aver ricevuto molti complimenti per la melodia coinvolgente. La cantante ha deciso di condividere il significato della canzone, ispirata a momenti di introspezione e sogni nascosti. Durante le prove, ha mostrato grande entusiasmo e ha commentato come il brano rifletta le emozioni di chi vive le proprie notti in silenzio. La sua presenza al festival continua a catturare l’attenzione del pubblico.

Malika Ayane è ormai una veterana del Festival di Sanremo, e in molti ricorderanno il lancio degli spartiti da parte dell’ Orchestra dell’ Ariston, indignata per la sua esclusione dal podio. Sperando che stavolta non accada nulla del genere, la cantautrice porterà in gara a Sanremo 2026 Animali Notturni, «una canzone perfetta da ascoltare in macchina e dovunque ci sia la possibilità di muovere le spallucce. Parla dell’amore maturo, della bellezza di potersi scegliere, il tutto raccontato con una serie di suggestioni che danno l’idea del dinamismo del mondo e della vita». Il brano ha un ritmo piuttosto sostenuto, e un sound caratterizzato da chitarre funky e percussioni tribali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

