Il servizio si affianca alle modalità di pagamento tradizionali (contanti, bancomat, carte di credito) e alle tariffe consolidate: prima ora: € 1,50; ore successive (scalare ogni 10 minuti): € 0,25 (diurno 8-20 lun-sab); notturno e festivo: 1 euro. Abbonamenti mensili e plurimensili disponibili per residenti e lavoratori. Gli abbonati del parcheggio possessori del telepass, per evitare addebiti non dovuti, sono stati già contattati da Terni Reti per comunicare il codice identificativo del proprio apparato telepass. “Con l’attivazione – ha aggiunto Alessandro Campi - continuiamo a innovare i nostri servizi per rendere più fluida e moderna la mobilità in città. Upgrade che risponde alle esigenze di cittadini, pendolari e turisti, confermando l’impegno di Terni Reti nel migliorare la qualità della sosta nel centro. Terni Reti invita tutti gli utenti a provare il nuovo servizio e a contribuire con back per ulteriori miglioramenti”. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Come rendere la tua casa più moderna e efficienteL'aumento dei costi energetici ha portato molte persone a cercare soluzioni per rendere le case più moderne e efficienti.

Temi più discussi: Parcheggio San Francesco Rinascita: senza code con il telepass; Terni, il telepass per il parcheggio San Francesco Rinascita: Innovare i servizi per rendere più moderna la mobilità in città; Terni, al parcheggio San Francesco si entra e si paga con Telepass: niente più code in centro storico; Terni. Con Telepass niente code nel parcheggio San Francesco.

Terni, Telepass per accedere al parcheggio interrato di San FrancescoAttivo il pagamento con Telepass per un accesso più rapido al parcheggio interrato di San Francesco Rinascita di Terni. Ecco come funziona. Telepass al parcheggio A comunicare la novità l’amministrazi ... umbria24.it

Da lunedì scatta il nuovo listino Telepass. Ecco quindi tutte le novità in vigore dal 1° luglio e le opportunità per neutralizzare gli aumentiDal 1° luglio il piano Telepass Base costa 3,90 euro al mese, cioè più del doppio rispetto agli 1,83 euro mensili del recente passato. Il canone del piano Telepass Plus è posto 1 euro più su, ... gazzetta.it