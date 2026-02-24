Spotify addicted chi sono i cantanti palermitani che stanno conquistando lo streaming con gli ascolti

Spotify Addicted mette in evidenza come i cantanti palermitani stiano conquistando il pubblico online. La causa è l'aumento esponenziale degli ascolti sui loro brani, che supera di gran lunga le performance di altri artisti. Le playlist di tendenza mostrano un interesse crescente verso la musica locale. Più di uno di loro ha ottenuto riconoscimenti grazie alle proprie canzoni virali. La scena musicale siciliana si sposta così verso lo streaming, aprendo nuove opportunità.

Da Giulia Mei ai nuovi rapper, fino ai neomelodici, c'è un'Isola che lascia il segno oltre Sanremo. Tra big affermati e talenti emergenti, ecco una scena musicale vivace tra tradizione, pop e sperimentazione. Tutti i numeri dei protagonisti in rampa di lancio e non Si dice Sicilia, si legge streaming. Perché al di là dei riflettori di Sanremo, la vera mappa della musica siciliana passa oggi da Spotify. Big affermati, nuove promesse, artisti da Est a Ovest dell'Isola: i numeri digitali raccontano un mosaico di generi, storie e traiettorie che non si limita al palco dell’Ariston. Dossier, la sezione di inchieste e approfondimenti di PalermoToday, ha deciso di esplorarle ascolto dopo ascolto, cuffie nelle orecchie e dati alla mano: dai brani più streammati agli ascoltatori mensili, un viaggio nel ritmo digitale della Palermo (e nella Sicilia) musicale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

