Spalletti chiama lo Stadium | Juve con il cuore per l’impresa

Luciano Spalletti ha chiamato la Juventus allo Stadium, motivato dalla sconfitta pesante contro il Galatasaray. La squadra si prepara a una partita decisiva per rimanere in corsa in Champions League, con l’obiettivo di recuperare il risultato negativo dell’andata. I giocatori hanno lavorato intensamente in allenamento e sono determinati a mettere in campo tutta la loro grinta. La partita rappresenta un’ultima chance per i bianconeri di qualificarsi agli ottavi.

La notte del giudizio è scoccata alla Continassa. Nella serata di domani, la Juventus di Luciano Spalletti scenderà sul terreno dell’ Allianz Stadium per tentare di ribaltare il pesante 5-2 subito a Istanbul contro il Galatasaray, in un match che vale l’accesso agli ottavi di finale di Champions League. A poche ore dal fischio d’inizio, il tecnico toscano è intervenuto in una conferenza stampa carica di tensione emotiva, cercando di ricompattare un ambiente scosso non solo dal passivo europeo, ma anche dal recente scivolone interno contro il Como. «Ci sono partite che non si giocano, ma si compongono», ha esordito l’allenatore, invocando una simbiosi totale tra squadra e pubblico per compiere un’impresa che, sulla carta, appare titanica. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Crisi Juve senza fine, il Como passa allo Stadium: Spalletti perde anche con Fabregas che ora è a -1Il Como conquista tre punti allo Stadium, causando la sconfitta della Juventus per 2-0.

Spalletti parla di Juve-Lazio e degli arbitri dopo il 2-2 | Serie A Enilive | DAZN

