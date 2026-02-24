Sci alpino Ghisalberti seconda nel gigante di Coppa Europa a Oppdal Quinta Pazzaglia

Ilaria Ghisalberti ottiene il suo terzo podio in carriera grazie alla seconda posizione nel gigante di Oppdal, in Norvegia. La causa è la sua buona sciata, che le ha permesso di superare diverse avversarie, arrivando a pochi decimi dalla vincitrice svizzera Vanessa Kasper. La bergamasca si è distinta per determinazione, mentre Pazzaglia si è piazzata quinta. La competizione ha visto una forte presenza italiana tra i migliori.

© Oasport.it - Sci alpino, Ghisalberti seconda nel gigante di Coppa Europa a Oppdal. Quinta Pazzaglia

Sfuma la vittoria, ma arriva il terzo podio in carriera per Ilaria Ghisalberti in Coppa Europa. Nel gigante di Oppdal in Norvegia, la bergamasca ha concluso al secondo posto, battuta dalla svizzera Vanessa Kasper, che si è imposta con 13 centesimi di vantaggio sull’azzurra. Ghisalberti era in testa dopo la prima manche, ma ha perso molto nel tratto finale, finendo dietro all’evetica. Terzo posto per l’austriaca Nina Astner (+0.42), che ha preceduto la svizzera Stefanie Grob (+0.52). Quinto posto per Alice Pazzaglia (+0.58), che ha perso tre posizioni rispetto ad una prima manche che aveva visto due azzurre al comando. 🔗 Leggi su Oasport.it Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Tremblant 2025 in DIRETTA: inizia la seconda manche, tra poco Ghisalberti e Della Mea LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: inizia la seconda manche. Subito Pazzaglia, attesa per BrignoneSegui in tempo reale la seconda manche del Gigante di Kronplatz 2026 di sci alpino.