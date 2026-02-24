Sanremo la gaffe durante l' intervista alla 106enne | cosa va in onda

Un errore di battitura durante un’intervista ha portato alla trasmissione di “Repupplica” invece di “Repubblica”. La svista si è verificata mentre si commentava il coinvolgimento di una donna di 106 anni, che aveva condiviso ricordi di gioventù. La confusione tra i nomi ha creato un momento divertente tra il pubblico e i presenti in studio, attirando l’attenzione su un dettaglio che avrebbe potuto essere evitato. L’episodio ha suscitato numerose reazioni sui social.

Non "Repubblica" ma "Repupplica" — con due P di troppo. Piccolo inconveniente durante uno dei momenti più toccanti della prima serata del Festival di Sanremo. Il refuso è apparso sui grandi schermi del palco dell'Ariston mentre Carlo Conti intervistava Gianna Pratesi, 105 anni e tra le donne che per la prima volta votarono nel 1946 per la Repubblica e la Monarchia. "Per chi ho votato? Eravamo sicuri in casa mia, tutti di sinistra. Chi ho votato? Repubblica", ha detto sicura la donna, che ha voluto regalare un quadro da lei dipinto a Carlo Conti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Sanremo “cancella” gli altri canali: cosa va (e non va) in onda durante la settimana del FestivalIl Festival di Sanremo 2026 monopolizza la televisione italiana a causa dell’ampia copertura mediatica e delle numerose dirette.

La finale di Masterchef 15 non va in onda giovedì prossimo: come cambia la programmazione per SanremoLa finale di Masterchef 15 non andrà in onda giovedì prossimo perché la Rai ha deciso di spostarla a causa del Festival di Sanremo.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo e la brutta gaffe di Carlo Conti con Luca Argentero: ecco cos'è accaduto; Sanremo 2026, LDA e Aka 7even cantano Poesie clandestine. Testo e di cosa parla la canzone; PrimaFestival '26: intervista alle tre conduttrici; Affari Tuoi, puntata cancellata e De Martino verso un lunghissimo stop: la decisione della Rai.

Pazzesca gaffe a Sanremo, l’incredibile errore sulla grafica mentre parla Gianna PratesiUn momento di grande solennità, dedicato a Gianna Pratesi, 105 anni, testimone vivente del primo voto delle donne, il 2 giugno 1946. Sullo schermo le immagini in bianco e nero di un’Italia che celebra ... corrieredellosport.it

Elettra Lamborghini, prima gaffe a Sanremo 2026: attimo di panico davanti a tutti, il videoPrima gaffe al Festival di Sanremo 2026 per Elettra Lamborghini durante il green carpet dell'Ariston: il video è virale. donnaglamour.it

Sanremo 2026, gaffe sul palco: Sayf diventa “Safe” all’Ariston La prima serata del Festival di Sanremo 2026, dedicata a Pippo Baudo, è partita tra emozioni, omaggi e grande spettacolo. Ma nel corso della diretta su Rai 1 non è mancato un piccolo scivolone - facebook.com facebook