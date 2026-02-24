Sanremo 2026 si alza il sipario all' Ariston | stasera i 30 big in gara

Il debutto di Sanremo 2026 si deve alla decisione di organizzare un evento più ricco, che coinvolge 30 artisti in gara. La serata si svolge all'Ariston, dove i cantanti si preparano a presentare i loro brani davanti a una vasta platea. La prima serata promette emozioni con esibizioni uniche e momenti di musica dal vivo. Le luci si accendono, pronti a dare il via a questa nuova edizione del festival.

Attesa finita, stasera si alza il sipario sulla 76ma edizione del Festival di Sanremo, la seconda targata Carlo Conti. “Doveroso dedicare questo Sanremo a Pippo. Sarà un festival Baudiano “, ha sottolineato nella conferenza stampa della vigilia il conduttore e direttore artistico, con al fianco Laura Pausini, che lo accompagnerà in tutte e cinque le serate all’ Ariston, e che proprio con Baudo trionfò nel 1993 tra le Novità con ‘ La solitudine ‘. Co-conduttore l’ attore turco Can Yaman, mentre Tiziano Ferro è il super-ospite. Come da tradizione, nella prima serata si esibiranno tutti e 30 i Big in gara, presentando per la prima volta al pubblico televisivo i brani inediti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sanremo 2026, i titoli di tutte le canzoni dei 30 cantanti in gara: svelati i primi Big, Luchè all'Ariston con ?Labirinto?Ecco i titoli delle canzoni dei 30 artisti in gara a Sanremo 2026, tra cui spicca la partecipazione di Luchè con «Labirinto».

Sarà Sanremo, stasera 14 dicembre: finale Nuove Proposte e i 30 big in garaStasera, 14 dicembre, su Rai1 va in onda la serata finale del 76° Festival di Sanremo, con la conclusione delle esibizioni dei finalisti di Sanremo Giovani e la presentazione dei 30 big in gara.

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia cantanti in gara: i nomi dei 30 big in gara

Scaletta prima serata Sanremo 2026: a che ora canta Fedez e quando ci sono Olly, Max Pezzali e Tiziano FerroMartedì 24 febbraio debutta il Festival all'Ariston: con Carlo Conti e Laura Pausini c'è Can Yaman. Tutti gli orari minuto per minuto e l'ordine d'uscita dei cantanti ... corrieredellosport.it

Sanremo 2026, si alza il sipario all'Ariston: stasera i 30 big in gara(LaPresse) Attesa finita, stasera si alza il sipario sulla 76ma edizione del Festival di Sanremo, la seconda targata Carlo Conti. Doveroso ... stream24.ilsole24ore.com

Aspettando Sanremo, Katia Ricciarelli: «Mi sarei aspettata invito per ricordare Pippo Baudo» – LA DIRETTA La kermesse alza il sipario oggi: si inizia alle 20.40 - facebook.com facebook