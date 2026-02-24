Sanremo 2026 la scaletta della prima serata | ordine di uscita di tutti i 30 Big e orari degli ospiti

Il Teatro Ariston si prepara ad accogliere i 30 Big di Sanremo 2026, dopo aver annunciato l’ordine di uscita e gli orari degli ospiti. La prima serata, che aprirà ufficialmente la manifestazione, vedrà protagonisti artisti e ospiti in un lungo calendario di esibizioni. La scaletta è stata resa nota, creando attesa tra il pubblico e i fan. La serata si preannuncia intensa, con molte sorprese in programma.

Il sipario del Teatro Ariston sta per alzarsi sulla 76ª edizione del Festival di Sanremo, inaugurando ufficialmente l’era di Carlo Conti con una prima serata che promette di essere una vera maratona di musica e spettacolo. Al suo fianco, una Laura Pausini in veste di “ padrona di casa ” e il fascino internazionale di Can Yaman accompagneranno i telespettatori attraverso una scaletta densissima, che vedrà l’esibizione di tutti i 30 Big in gara e si concluderà solo a notte fonda, intorno alle 01:44, con lo svelamento della prima top 5 parziale. L’attesa è alle stelle non solo per la competizione, ma per i grandi eventi che punteggeranno la serata: dal ritorno di Tiziano Ferro con un medley celebrativo dei suoi successi alle 22:32, all’incontro generazionale tra i due “ Sandokan “, Kabir Bedi e Can Yaman, previsto poco prima di mezzanotte. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Sanremo 2026: Ecco la scaletta della prima serata. 5 ore! 20:40 – Apertura ufficiale: l’orchestra dà corpo al tema “Perché Sanremo è Sanremo”. 20:43 – La voce registrata di Pippo Baudo presenta Carlo Conti. Saluti ai figli di Baudo in platea. Esibizione d’apert - facebook.com facebook

