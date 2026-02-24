Sanremo 2026 gli abiti di Arisa al Festival | look e stilista

Arisa ha scelto abiti eleganti per il Festival di Sanremo 2026, motivata dalla voglia di sorprendere il pubblico con stile innovativo. La cantante ha affidato la sua scelta a uno stilista noto per le creazioni audaci e ricercate. Durante le prove, ha sfoggiato diversi look che hanno attirato l’attenzione. La sua presenza sul palco si distingue anche per i dettagli accurati degli abiti, pensati per valorizzare la sua personalità.

. Quali sono gli abiti di Arisa al Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito tutti gli abiti indossati dall’artista al Festival di Sanremo 2026: In aggiornamento. Lo stilista degli abiti di Arisa. Qual è lo stilista di Arisa per il Festival di Sanremo 2026? La cantante, secondo le anticipazioni, sarà seguita (come Malika Ayane e Dargen D’Amico) da Rebecca Baglini, founder & executive creative director di StyledByMe. Streaming e tv. Abbiamo visto gli abiti di Arisa al Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

Sanremo 2026, parla Arisa - La volta buona 27/01/2026

