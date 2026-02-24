Rovello Porro Gerenzano | è morto Santino Cattaneo imprenditore della moda

Santino Cattaneo, imprenditore della moda, è morto a Rovello Porro a causa di un improvviso malore. La sua attività, specializzata nella vendita di abbigliamento nelle zone di Como e Saronno, aveva segnato il settore locale con numerosi negozi. La notizia ha suscitato grande cordoglio tra colleghi e clienti, che ricordano la sua passione per il settore e il ruolo di riferimento nella comunità. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dell’imprenditoria tessile.

Trenord seleziona futuri macchinisti: dalle ore 11 di domani, mercoledì 25 febbraio, sarà possibile inoltrare. Si comincia a pensare al “cambio di stagione” e dunque arriva propizia la presenza de. Chiunque si trovi a passeggiare per le strade delle principali città della Toscana o di. Dal 1° gennaio 2026, lo Spid non è più del tutto gratuito, ma c’è un’alternativa. Coltellata alla testa del padre durante una lite in casa, a Desio i carabinieri hanno. Una esplosione ha causato il ferimento di 3 persone sul posto lavoro nel tardo pomeriggio. Tragedia sfiorata nel pomeriggio di domenica ad Abbiategrasso, dove un’automobile è stata urtata da un. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Lutto a Rovello Porro, addio all’atleta Gabriele Castagna, il ricordo della FidalGabriele Castagna, giovane atleta di 25 anni, è morto improvvisamente questa mattina a Rovello Porro, suscitando dolore tra amici e familiari.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Lutto a Rovello Porro, addio all’atleta Gabriele Castagna, il ricordo della Fidal; Un secolo di vita e di sorrisi: Rovello Porro festeggia i 100 anni di Giuseppina Vaghi; Rovello Porro: l’addio a Gabriele Castagna, talento del getto del peso.

Rovello Porro, Gerenzano: è morto Santino Cattaneo, imprenditore della modaLutto a Rovello Porro e a Gerenzano, dov'è morto Santino Cattaneo, noto imprenditore del Comasco e del Saronnese che vendeva vestiti. Aveva 86 anni. Da ... ilnotiziario.net

Addio a Santino Cattaneo, storico volto della moda tra Saronno e GerenzanoCattaneo, residente a Rovello Porro, nel Comasco, aveva lasciato l’attività nel 2020, quando il negozio era passato alla gestione della catena Sorelle Ramonda. La sua figura è ricordata per l’impegno ... laprovinciadivarese.it

Madefrigor Srl | Rovello Porro - facebook.com facebook