Quando inizia il Festival di Sanremo 2026 | date e orari

Il Festival di Sanremo 2026, condotto da Carlo Conti, si svolgerà dal 24 al 28 febbraio e sarà trasmesso su Rai 1. La data di inizio è stata annunciata ufficialmente, attirando l’attenzione di fan e addetti ai lavori. Quest’anno, l’evento si tiene in un momento in cui si prevede una forte presenza di artisti emergenti e ospiti internazionali. Le prove generali iniziano già nelle settimane precedenti, preparando il grande debutto in prima serata.

Quando inizia il Festival di Sanremo 2026, che anche quest'anno sarà condotto da Carlo Conti, in onda su Rai 1? L'evento musicale più atteso dell'anno andrà in scena dal 24 al 28 febbraio 2026. Un inizio quindi un po' più in là nel calendario rispetto al solito, per lasciare prima spazio alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Cinque serate che inizieranno alle ore 20,35, subito dopo il TG1, e finiranno a tarda seratanotte. Indicativamente tra l'una e le due di notte, se non più tardi. Ma su questo c'è da dire che Conti è abbastanza attento a rispettare ritmi della scaletta.