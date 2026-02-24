Perché Dargen D'Amico nella prima serata di Sanremo 2025 ha indossato le scarpe con le dita

Dargen D’Amico ha scelto di indossare scarpe con le dita durante la prima serata di Sanremo 2025 per distinguersi e attirare l’attenzione sul palco. La sua scelta è stata motivata dal desiderio di esprimere creatività e originalità attraverso un look insolito che ha suscitato molte reazioni tra il pubblico. La decisione di indossare calzature così particolari ha generato discussioni sui social e tra gli appassionati di musica.