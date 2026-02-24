Oroscopo Soldi e Lavoro – Le Date Chiave fino al 1° marzo 2026 | cosa fare segno per segno

Il pianeta Mercurio ha influito sulle decisioni finanziarie del segno, causando una maggiore attenzione alle opportunità di lavoro. Molti cercano di consolidare i propri progetti, mentre altri pianificano investimenti a lungo termine. La presenza di Mercurio favorisce le discussioni e le trattative, spingendo a fare scelte più rapide. Le prossime settimane offriranno occasioni per migliorare la stabilità economica, ma bisogna agire con cautela. È il momento di valutare attentamente le proposte in arrivo.

Oroscopo Soldi e Lavoro – Date Chiave fino al 1° marzo 2026: siamo nella fase più operativa della settimana. Tra il 24 febbraio e domenica si concentrano decisioni, trattative e scadenze che possono influenzare l’inizio di marzo. Non serve accelerare tutto: conta scegliere il giorno giusto per esporsi, proporre, firmare o rivedere una cifra. A cura di Eryx Aggiornato il 24 febbraio 2026 In breve: Giorni Top: 26 e 28 febbraio Da evitare: 25 febbraio (decisioni impulsive) Focus: chiudi ciò che è in sospeso prima di domenica VAI AL TUO SEGNO: Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci ARIETE Tra il 24 e il 1° marzo la parola chiave è rapidità controllata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Oroscopo Soldi e Lavoro: le 3 date decisive fino al 23 febbraio 2026 e cosa fare segno per segnoIl periodo tra ora e il 23 febbraio 2026 ha portato cambiamenti nelle finanze e nel lavoro, spinto da nuove opportunità di crescita personale.

Oroscopo Soldi e Lavoro: 3 date chiave dal 18 al 23 febbraio 2026, segno per segnoSiamo a metà febbraio e le prossime settimane portano decisioni importanti in ambito lavorativo e finanziario.

