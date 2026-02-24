Nel telefono di Eddie Brock | Nelle note c'è un messaggio per gli attacchi di panico e una nuova canzone
Eddie Brock, nome d'arte di Edoardo Iaschi, ha trovato un messaggio nel suo telefono che parla di attacchi di panico e di una nuova canzone. La scoperta avviene durante una chiacchierata in cui rivela i dettagli della sua vita quotidiana. Un dettaglio reale emerge: il messaggio è scritto tra le note, quasi come un promemoria personale. Brock condivide questo particolare, mostrando un lato più intimo e reale della sua quotidianità.
Eddie Brock, nome d'arte di Edoardo Iaschi, si racconta nel format "Nel telefono di" di Fanpage.it, lasciandoci entrare nel suo ceullare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Mietta: “Gli attacchi di panico? Il mio grande nemico. Rifiutai Almeno tu nell’universo prima di Mia Martini”Mietta, nota cantante italiana, ha recentemente pubblicato il singolo
Eddie Brock: “Big a Sanremo solo grazie a Non è mica te? È vero. Il lavoro l’ho cambiato, oggi faccio musica”Eddie Brock ha conquistato il palco di Sanremo grazie al successo di
Argomenti correlati
Sanremo 2026, Eddie Brock svela la sua squadra al FantaSanremo: Io capitano perché megalomane; Eddie Brock, chi è il cantante in gara per la prima volta a Sanremo con il brano Avvoltoi; Gli avvoltoi arrivano all’Ariston: la scommessa di Eddie Brock tra streaming e verità emotiva; FantaSanremo, come costruire la squadra perfetta: il capitano da podio e i dettagli da non trascurare.
Leo Gassmann al Festival di Sanremo con la sua “Naturale” fa gli auguri al padre Alessandro che compie 61 anni oggi e dice: “Se fossi a casa Farei il tifo per il mio amico Eddie Brock”. Tutto gli aggiornamenti su Rainews.it #Sanremo2026 - facebook.com facebook
Dal lavoro di operatore turistico alle playlist virali su TikTok, Eddie Brock porta sul palco dell’Ariston emozioni e talento x.com