Nel telefono di Eddie Brock | Nelle note c'è un messaggio per gli attacchi di panico e una nuova canzone

Eddie Brock, nome d'arte di Edoardo Iaschi, ha trovato un messaggio nel suo telefono che parla di attacchi di panico e di una nuova canzone. La scoperta avviene durante una chiacchierata in cui rivela i dettagli della sua vita quotidiana. Un dettaglio reale emerge: il messaggio è scritto tra le note, quasi come un promemoria personale. Brock condivide questo particolare, mostrando un lato più intimo e reale della sua quotidianità.