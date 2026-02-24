Ma come… Sanremo Conti e Pausini annunciano il cantante ma sbagliano il nome

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026, i presentatori hanno annunciato un cantante sbagliando il suo nome, causando qualche momento di imbarazzo in diretta. La confusione si è verificata mentre annunciavano il primo artista in scaletta, creando sorpresa tra il pubblico e gli spettatori a casa. La gaffe ha attirato l’attenzione sui social, dove molti hanno commentato l’episodio. La serata continua con le esibizioni previste nella lista ufficiale.

È partita la prima serata del Festival di Sanremo 2026 su Rai 1 e RaiPlay, con una maratona tv che secondo la scaletta ufficiale dovrebbe chiudersi intorno all’1:40-1:45. Sul palco dell’ Ariston sfilano tutti e 30 i cantanti in gara, mentre Carlo Conti guida la 76esima edizione affiancato da Laura Pausini e Can Yaman. In cartellone anche il superospite Tiziano Ferro e, dalla nave, Max Pezzali. La serata, dedicata a Pippo Baudo secondo quanto annunciato nella vigilia, è però partita anche con un piccolo caso social legato alla presentazione di Sayf. Durante l’annuncio del terzo artista, Laura Pausini ha pronunciato il nome come “Safe”, ripetendolo anche nel passaggio sugli autori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Sonia Bruganelli ha tradito Bonolis con un cantante di Sanremo? Ecco chi sarebbe, ma lei è furiosa: il nome assurdoSonia Bruganelli ha negato di aver avuto una relazione con un cantante di Sanremo, dopo che un libro di Lucio Presta ha suggerito il contrario.

Leggi anche: Sanremo, ci sarà Laura Pausini con Carlo Conti? “Ma non da conduttrice”

Sanremo 2026, bufera su Laura Pausini Non la vogliamo sul palco

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo Top, Carlo Conti ufficializza la 'coda' del Festival: primo promo e telefonata a Nino Frassica; Sanremo 2026, Carlo Conti: Bianca Balti ospite nella serata delle cover; Sanremo 2026, Carlo Conti: Festival nel segno di Baudo. Rai plaude alla raccolta; Carlo Conti: Il mio ultimo Sanremo, mio figlio verrà ma andrà a pescare.

Sanremo 2026, Carlo Conti torna su Pucci: Qualche battuta volgare ma è divertente, mai chiesto per chi votaCarlo Conti è tornato sul caso Andrea Pucci a Sanremo 2026: la risposta del direttore artistico e conduttore del Festival alle polemiche sull'invito. virgilio.it

Sanremo 2026, quanto guadagna Carlo Conti e quanto spetta a conduttori e conduttrici da Pausini a Can YamanA poche ore dall'inizio del Festival di Sanremo 2026, torna la curiosità su compensi e cachet. Per Carlo Conti si parla di oltre mezzo milione di euro ... virgilio.it

È iniziata la Settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo. Ma quanto guadagna Carlo Conti per condurre il Festival di Sanremo - facebook.com facebook

Sanremo: la voce non è quella di Carlo Conti - L'avete sentito x.com