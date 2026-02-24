Lui è Spartan ed è un pugile | chi è il fidanzato di Serena Brancale

Il pugile conosciuto come “Spartan” ha iniziato a frequentare Serena Brancale dopo aver assistito a uno dei suoi concerti, attratto dalla sua energia sul palco. La loro relazione si è consolidata grazie a interessi comuni come la passione per la musica e la determinazione nello sport. Recentemente, “Spartan” ha partecipato a un torneo importante, dimostrando la sua dedizione e disciplina. La coppia continua a condividere momenti di vita quotidiana lontano dai riflettori.

Una vita costellata dalla musica sin dall’inizio quella di Serena Brancale. La cantautrice pugliese si è distinta, infatti, per la sua “Anema e Core”, in gara lo scorso anno a Sanremo, e ora è pronta a calcare nuovamente il palco dell’Ariston. Ma chi è il fidanzato di Serena Brancale? Si chiama Dario Morello ed è un pugile. Chi è Dario Morello, il fidanzato di Serena Brancale. I due sono molto legati, sebbene lei non si sbilanci troppo sulla relazione, se non qualche scatto sui social. All’epoca dello scorso Sanremo, la ragazza ha evidenziato che lui è felice di ogni cosa che lei fa. A dimostrarlo il post di lui poco prima che lei calcasse il palco dell’Aristo: “Quante emozioni, quanto orgoglio”, aveva scritto Dario riferendosi a lei. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi è Dario Morello, il fidanzato di Serena BrancaleDario Morello, pugile professionista e atleta di successo, diventa sempre più al centro dell’attenzione.

Chi è Dario Morello, il fidanzato di Serena Brancale (cantante Sanremo 2026)Dario Morello ha attirato l’attenzione dopo essere stato visto al fianco di Serena Brancale durante il Festival di Sanremo 2026.

Argomenti correlati

God of War: Sons of Sparta è spazzatura, secondo il creatore della serie David Jaffe; God of War: Sons of Sparta | Recensione; God of War: Sons of Sparta - La recensione; David Jaffe critica God of War: Sons of Sparta.

Lui è Spartan ed è un pugile: chi è il fidanzato di Serena BrancaleUna vita costellata dalla musica sin dall’inizio quella di Serena Brancale. La cantautrice pugliese ... msn.com

Negli ultimi mesi il nome di Serena Brancale torna sempre più spesso quando si parla di Sanremo 2026, e non è un caso. Il suo percorso parla chiaro: crescita costante, identità artistica definita e una voce che oggi è diventata riconoscibile e credibile anche p - facebook.com facebook

La scaletta della prima serata #sanremo20926 parte 2 Patty Pravo, Samurai Jay, Raf, J-Ax, Fulminacci, Levante, Fedez Masini, Ermal Meta, Serena Brancale, Nayt, Malika Ayane, Eddie Brock, Sal Da Vinci, Entico Nigiotti, Tredici Pietro (segue per la parte 3) x.com