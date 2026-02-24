le parole di zelensky e la partita delle infrastrutture

Le parole di Zelensky hanno attirato l’attenzione, perché il suo intervento coincide con l’avvio di nuovi investimenti nelle infrastrutture del paese. La decisione di rafforzare le reti e migliorare i collegamenti nasce dalla necessità di sostenere la ripresa economica e garantire servizi più efficienti. Questa mossa mira a rispondere alle sfide di un territorio ancora vulnerabile ai danni causati dai recenti eventi. La questione delle infrastrutture resta al centro del dibattito politico.

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! Per il quarto anno di guerra d'aggressione russa in Ucraina le parole di Volodymyr Zelensky. Il fronte europeo si rafforza quando molti si sarebbero aspettati segni di stanchezza e l'esaurimento dell'impegno a favore di Kyiv. E la partita delle infrastrutture si gioca ora in fase di guerra ma sarà centrale per la ricostruzione. In Italia è un caso a sé, di grande importanza politica, la tenuta del sostegno pro Ucraina da parte di Fdi. A proposito, tornando a destra, è meno chiara e meno esplicita la posizione di lepenisti rispetto a quella dei meloniani. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Leggi anche: Zelensky a Parigi e la tensione tra la Nato e Mosca per le parole di Cavo Dragone | Putin: «Prepararsi per continuare a combattere»?

Ucraina, le parole folli di Trump! E Zelensky reagisce cosìDurante la conferenza stampa tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky presso Mar-a-Lago, sono emerse dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media internazionali.

Davos, Zelensky annuncia vertice Usa-Russia-Ucraina negli Emirati

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Altri colloqui in Svizzera a breve, ma la pace resta lontana; Ucraina-Russia, possibile nuovo round di colloqui in settimana: ultime news di oggi; Zelensky:: Putin ha già iniziato la Terza Guerra Mondiale, va fermato subito; Scontro tra Zelensky e Orban. Può riempirsi la pancia grazie all’Ucraina. Per questo Kiev è fuori dall’Ue.

Zelensky: Putin in Ucraina ha iniziato la Terza guerra mondiale/ Russia: lottiamo per il nostro futuroZelensky e Putin per i 4 anni dall'inizio della guerra: la Russia ha scatenato la terza guerra mondiale. Ucraina: noi difendiamo l'Europa ... ilsussidiario.net

Zelensky: Le sanzioni sono l'unica forma di diplomazia che Putin capisce(Agenzia Vista) Kiev, 24 febbraio 2026 Ne abbiamo discusso oggi e considero questa una delle decisioni più importanti per noi, emerse in questa giornata e durante i nostri incontri, e contiamo sul fa ... msn.com

#Zelensky Oggi sono esattamente quattro anni da quando Putin ha iniziato la sua avanzata di tre giorni per conquistare Kiev. E questo la dice lunga sulla nostra resistenza, su come l'Ucraina ha combattuto per tutto questo tempo. Dietro queste parole ci sono - facebook.com facebook

Le parole di Zelensky sulle elezioni e il referendum di pace x.com