Le parole di Zelensky e la partita delle infrastrutture

Da ilfoglio.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Zelensky hanno attirato l’attenzione, perché il suo intervento coincide con l’avvio di nuovi investimenti nelle infrastrutture del paese. La decisione di rafforzare le reti e migliorare i collegamenti nasce dalla necessità di sostenere la ripresa economica e garantire servizi più efficienti. Questa mossa mira a rispondere alle sfide di un territorio ancora vulnerabile ai danni causati dai recenti eventi. La questione delle infrastrutture resta al centro del dibattito politico.

le parole di zelensky e la partita delle infrastrutture
© Ilfoglio.it - Le parole di Zelensky e la partita delle infrastrutture

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! Per il quarto anno di guerra d'aggressione russa in Ucraina le parole di Volodymyr Zelensky. Il fronte europeo si rafforza quando molti si sarebbero aspettati segni di stanchezza e l'esaurimento dell'impegno a favore di Kyiv. E la partita delle infrastrutture si gioca ora in fase di guerra ma sarà centrale per la ricostruzione. In Italia è un caso a sé, di grande importanza politica, la tenuta del sostegno pro Ucraina da parte di Fdi. A proposito, tornando a destra, è meno chiara e meno esplicita la posizione di lepenisti rispetto a quella dei meloniani. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Leggi anche: Zelensky a Parigi e la tensione tra la Nato e Mosca per le parole di Cavo Dragone | Putin: «Prepararsi per continuare a combattere»?

Ucraina, le parole folli di Trump! E Zelensky reagisce cosìDurante la conferenza stampa tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky presso Mar-a-Lago, sono emerse dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media internazionali.

Davos, Zelensky annuncia vertice Usa-Russia-Ucraina negli Emirati

Video Davos, Zelensky annuncia vertice Usa-Russia-Ucraina negli Emirati

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Altri colloqui in Svizzera a breve, ma la pace resta lontana; Ucraina-Russia, possibile nuovo round di colloqui in settimana: ultime news di oggi; Zelensky:: Putin ha già iniziato la Terza Guerra Mondiale, va fermato subito; Scontro tra Zelensky e Orban. Può riempirsi la pancia grazie all’Ucraina. Per questo Kiev è fuori dall’Ue.

le parole di zelenskyZelensky: Putin in Ucraina ha iniziato la Terza guerra mondiale/ Russia: lottiamo per il nostro futuroZelensky e Putin per i 4 anni dall'inizio della guerra: la Russia ha scatenato la terza guerra mondiale. Ucraina: noi difendiamo l'Europa ... ilsussidiario.net

le parole di zelenskyZelensky: Le sanzioni sono l'unica forma di diplomazia che Putin capisce(Agenzia Vista) Kiev, 24 febbraio 2026 Ne abbiamo discusso oggi e considero questa una delle decisioni più importanti per noi, emerse in questa giornata e durante i nostri incontri, e contiamo sul fa ... msn.com