Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN è salito oggi a causa dell’aumento dei costi delle fonti di energia. Questa variazione ha influenzato le tariffe di luce e gas per molte famiglie e aziende italiane. Le fluttuazioni sono state rapide e si sono verificate soprattutto nelle ore pomeridiane. I consumatori hanno notato un incremento sui loro contatori, mentre gli operatori del settore monitorano attentamente i prossimi movimenti di mercato. La situazione rimane molto dinamica e in evoluzione.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il costo dell'energia elettrica in Italia. Oggi, 24 Febbraio 2026, il valore medio del PUN si attesta a 0,1096 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (23 Febbraio 2026), si osserva un prezzo minimo di 0,0917 €kWh e un massimo di 0,1424 €kWh. Le ore più economiche sono state quelle tra le 13:00 e le 14:00, mentre il picco di prezzo si è registrato alle 19:00, confermando la tendenza tipica di una maggiore domanda nelle ore serali. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 24022026 0,1096 +0,0046 23022026 0,1050 +0,0186 22022026 0,0863 -0,0121 21022026 0,0984 +0,0094 20022026 0,0890 -0,0194 19022026 0,1084 +0,0216 18022026 0,0868 -0,0121 17022026 0,0989 +0,0104 16022026 0,0885 -0,0132 15022026 0,1017 +0,0069 14022026 0,0948 +0,0005 13022026 0,0943 -0,0136 12022026 0,1079 +0,0080 11022026 0,0999 -0,0070 10022026 0,1069 +0,0087 09022026 0,0982 -0,0072 08022026 0,1054 +0,0028 07022026 0,1026 -0,0125 06022026 0,1151 +0,0021 05022026 0,1130 -0,0146 04022026 0,1276 +0,0139 03022026 0,1137 -0,0217 02022026 0,1354 +0,0172 01022026 0,1182 -0,0143 31012026 0,1325 +0,0006 30012026 0,1319 -0,0087 29012026 0,1406 +0,0088 28012026 0,1318 -0,0131 27012026 0,1449 +0,0014 26012026 0,1435 +0,0000 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Febbraio 2026 0,1157 Gennaio 2026 0,1327 Dicembre 2025 0,1155 Novembre 2025 0,1171 Ottobre 2025 0,1110 Settembre 2025 0,1091 Agosto 2025 0,1088 Luglio 2025 0,1131 Giugno 2025 0,1118 Maggio 2025 0,0936 Aprile 2025 0,0999 Marzo 2025 0,1205 Febbraio 2025 0,1389