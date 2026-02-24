Graduatorie GPS 2026 28 | Ordinanza tabelle titoli Come si compila la domanda LO SPECIALE

Il Ministero ha pubblicato l’ordinanza sulle graduatorie GPS 202628, determinando le modalità di compilazione delle tabelle titoli e della domanda. La decisione è stata presa per garantire una gestione più efficiente delle supplenze e delle riconferme degli insegnanti di sostegno. La pubblicazione include istruzioni dettagliate e criteri chiari per i docenti interessati. Ora, gli insegnanti devono seguire le indicazioni per completare correttamente le pratiche.

Graduatorie GPS 202628: la guida passo passo al testo normativo che per gli anni scolastici 202627 e 202728 guiderà l'assegnazione delle supplenze, della riconferma dell'insegnante di sostegno su richiesta della famiglia, gli interpelli.

Graduatorie GPS 2026/28: ecco Ordinanza e tabelle titoli. UFFICIALE
Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato l'Ordinanza e le tabelle titoli per le graduatorie GPS 202628, dopo aver ricevuto le richieste dei docenti.

Aggiornamento GPS 2026-28: domande dal 23 febbraio al 16 marzo e come viene valutata l'abilitazione su materia nella prima fascia sostegno.

Graduatorie GPS 2026: errata corrige del Ministero sia all'Ordinanza n. 27 del 16 febbraio 2026 sia alla tabella di valutazione dei titoli A/8 seconda fascia sostegno

GPS 2026/27 e 2027/28 Il Ministero dell'Istruzione e del Merito dà il via al rinnovo e aggiornamento biennale delle graduatorie provinciali di supplenza di I e II fascia (GPS) e delle corrispondenti graduatorie di istituto, secondo quanto previsto dall'Ordinanza.