Gennaio 2026 | rendimento del gioco d’azzardo fisico e digitale

Il settore del gioco d’azzardo ha registrato una crescita significativa nel 2025, principalmente a causa della ripresa delle sale fisiche e dell’espansione del gioco online. Le entrate sono aumentate grazie alla maggiore affluenza nei casinò e alla popolarità delle piattaforme digitali. La crescita è stata favorita anche dalla diffusione di nuove tecnologie e dall’aumento degli utenti che scelgono di giocare da casa. La tendenza continua a suscitare attenzione tra gli operatori del settore.

Il 2025 si è chiuso con un settore del gioco d'azzardo in Italia in progressiva espansione, sostenuto sia dalla ripresa stabile delle sale fisiche sia, soprattutto, dal consolidamento del comparto digitale. I primi dati e report diffusi nelle prime settimane del 2026 confermano questa tendenza: il volume complessivo di gioco continua a mantenersi su livelli elevati, con una raccolta sostenuta e una partecipazione trasversale tra diverse fasce di utenza. Il primo mese del 2026 si inserisce quindi in un contesto già positivo, in cui l'offerta ibrida - tra punti vendita, ricevitorie e piattaforme online - contribuisce a rafforzare un mercato che appare in crescita strutturale, più che episodica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Gioco Responsabile: Principi Chiave di un Comportamento Consapevole nell'Ambiente del Gioco d'AzzardoIl gioco responsabile è fondamentale per un'esperienza di intrattenimento sicura e consapevole.