La sfilata di look sul Green Carpet di Sanremo ha attirato l’attenzione con outfit curati e acconciature impeccabili. La causa di questa attenzione è la crescente importanza data all’immagine, che supera le semplici esibizioni musicali. Da Levante a Ditonellapiaga, le star sfoggiano dettagli accurati, come eyeliner definiti e pettinature elaborate, che catturano gli sguardi prima ancora delle canzoni. Ogni dettaglio contribuisce a rendere unica la passerella di questa edizione.

Il Festival di Sanremo è anche (e sempre di più) una questione di beauty look. Prima ancora delle note, arrivano eyeliner grafici, glow strategici e acconciature studiate al dettaglio. Il termometro delle tendenze si è alzato già sul Green Carpet inaugurale davanti al Teatro Ariston, dove i 30 Big dell’edizione numero 76 del Festival hanno sfilato tra flash e smartphone puntati. Il lunedì sera che precede la prima gara è ormai un banco di prova anche per make-up artist e hair stylist. A condurre la passerella Carolina Rey, Manola Moslehi ed Ema Stokholma, mentre sul tappeto verde prendeva forma un campionario beauty che anticipa mood e personalità in vista delle esibizioni sul palco. 🔗 Leggi su Amica.it

Sanremo 2026, i beauty look sul green carpetDitonellapiaga ha scelto un raccolto coquette e un trucco audace, con labbra fiammanti e un cat-eye deciso, attirando l’attenzione sul green carpet di Sanremo 2026.

Temi più discussi: Da Levante a Ditonellapiaga, i beauty look sul Green Carpet di Sanremo; Ditonellapiaga a Sanremo fa l’elenco di ciò che proprio non sopporta: testo e significato di Che fastidio!; Festival di Sanremo 2026: come vestiranno i cantanti? Abbiamo intervistato tutti gli stylist degli artisti in gara: ecco tutte le anteprime in esclusiva; Anticipazioni look Sanremo 2026, cosa abbiamo scoperto: minimal per Fedez e Levante, abito fenice per Patty Pravo.

Da Levante a Ditonellapiaga, i beauty look sul Green Carpet di SanremoIl Festival di Sanremo è anche una questione di beauty look, e il termometro delle tendenze si è alzato già sul Green Carpet ... amica.it

Da Chiello a Ditonellapiaga: perché si chiamano così i Big di Sanremo 2026 (e i veri nomi)Ogni anno il Festival di Sanremo accende i riflettori non solo sulle canzoni, ma anche sulle identità dei suoi protagonisti: la guida completa ai nomi d'arte dei cantanti in gara ... vanityfair.it

Il look più bello del Green Carpet! Eleganza, presenza scenica e quel dettaglio che non passa inosservato… C’è chi ha brillato più di tutti e ha conquistato il tappeto verde con stile e personalità. Per voi chi ha sfoggiato l’outfit più wow della serata Dit facebook

Sanremo, #sayf come Tony Effe: polemica sulla pubblicità occulta, sul green carpet con gioielli da 70mila euro x.com