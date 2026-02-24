Concorso infanzia e primaria PNRR3 prova orale Le convocazioni

Le prime convocazioni per la prova orale del concorso infanzia e primaria PNRR3 sono arrivate a seguito delle valutazioni finali. La comunicazione riguarda i candidati che hanno superato la soglia minima di voto e sono inseriti nella graduatoria degli ammessi. Le convocazioni vengono inviate via email e indicano data e orario della prova. Molti insegnanti attendono con ansia questa fase, che si svolgerà nelle prossime settimane.

Convocazioni concorso DDG n. 23982025: arrivate le prime convocazioni per la prova orale. CONCORSO DOCENTI PNRR3 INFANZIA E PRIMARIA: COME È STRUTTURATA LA PROVA ORALE