Con Ravenna by Cipriani il calcio smette di essere solo competizione e diventa stile di vita

Ravenna by Cipriani nasce dal desiderio di trasformare il calcio in un’esperienza di moda e cultura urbana. La decisione di investire nel club mira a coinvolgere più giovani e appassionati, portando il calcio oltre il campo. Con questa iniziativa, si intende creare un ponte tra sport e tendenze attuali, rendendo il calcio un modo di vivere quotidiano. La prima collezione ispirata ai colori della squadra è già in fase di lancio.

Dalla recente acquisizione del Ravenna Calcio prende forma un progetto destinato a ridefinire il confine tra sport e stile: Ravenna by Cipriani. Non una semplice operazione di sponsorship, ma una visione culturale che trasforma il calcio in linguaggio estetico, rituale collettivo e dichiarazione di lifestyle. Per la prima volta Cipriani trasferisce il proprio codice distintivo nell'universo sportswear. L'eleganza misurata, la cura del dettaglio, il senso di comunità che da sempre definiscono il brand entrano nel mondo del pallone attraverso una rilettura sofisticata dell'heritage del Ravenna Calcio.