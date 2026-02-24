Chi è Raf cantante in gara al Festival di Sanremo 2026

Raf partecipa al Festival di Sanremo 2026 con il brano Ora e per sempre, una scelta che ha sorpreso molti fan. La sua presenza deriva dalla lunga carriera nel panorama musicale italiano, dove ha scritto canzoni di successo e collaborato con artisti importanti. Questa partecipazione rappresenta un ritorno sulla scena dopo alcuni anni di assenza. Raf ha già conquistato il pubblico con il suo stile e la sua voce unica, che si fanno notare anche questa volta.

. Raf è uno dei nomi più noti e apprezzati della musica italiana, ed è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Ora e per sempre. Le sue canzoni sono dei cult conosciute da tutte le generazioni. Ma chi è Raf? Qual è il suo vero nome, l’età (anni), la carriera e la vita privata, con moglie e figli? Ecco tutte le informazioni. Raf, nome d’arte di Raffaele Riefoli, è uno dei cantautori italiani più influenti e longevi della scena pop contemporanea. Nato il 29 settembre 1959 a Margherita di Savoia (provincia di Foggia), ha costruito una carriera di oltre quattro decenni tra successi internazionali, hit di culto e canzoni che hanno attraversato generazioni. 🔗 Leggi su Tpi.it

Raf presenta il suo brano per il prossimo Festival di Sanremo 2026

Temi più discussi: Chi è Raf, per la quinta volta a Sanremo 2026 con la canzone Ora e per sempre. FOTO; Raf: Le droghe? Ne ho fatto uso da giovane. Fui travolto dal successo di Self Control; Il rapporto complicato di Raf con Sanremo, la sua ballad romantica e lo sguardo ai popoli massacrati; Dai 20 milioni di dischi venduti al successo della sua società. Ecco quanto guadagna Raf.

Raf a Sanremo, tanto amore e poca politica: fan abituati a ben altro sui social. Negli Anni ’90 più schierato e diretto, ma il disco fu un flopNel 1998 l’artista pubblicò La prova, un album rock con testi su attivismo, ideali e Che Guevara. Il disco però non funzionò come avrebbe meritato, mancando la Top10. libero.it

Gabriella Labate, chi è la moglie di Raf: la malattia rara, le lacrime e la canzone dedicata a Sanremo 2026Chi e cosa fa oggi Gabriella Labate, moglie di Raf ed ex shogirl del Bagaglino. Il brano Ora e per sempre a Sanremo 2026 è dedicato a lei ... libero.it

