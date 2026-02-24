Chi è Luchè a Sanremo 2026 | età altezza peso nome vero origini ex moglie

Luchè, rapper noto per le sue rime dirette e coinvolgenti, partecipa tra i Big di Sanremo 2026 per la prima volta. La sua presenza sul palco deriva dalla crescente popolarità ottenuta con album e collaborazioni. Con 36 anni, 1,78 metri di altezza e origini napoletane, porta sul palco un mix di esperienze e influenze musicali. La sua storia personale si intreccia con il successo, e la partecipazione al festival rappresenta un passo importante.

Luchè è uno dei rapper più influenti della scena hip hop italiana e nel primo paragrafo va ricordato che è in gara tra i Big di Sanremo 2026. Artista dallo stile elegante e riconoscibile, ha costruito nel tempo un'identità musicale intensa e coerente, capace di unire introspezione e racconto urbano. La sua musica ha parlato di strada, ambizione e fragilità con un linguaggio diretto ma raffinato, conquistando pubblico e critica.

