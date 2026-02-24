Chi è Giulia Peditto la fidanzata di Dargen D’Amico cantante Sanremo 2026

Giulia Peditto viene spesso associata a Dargen D’Amico, che ha annunciato la sua partecipazione a Sanremo 2026 con il brano “Ai Ai”. La loro relazione è stata resa pubblica tramite social e ha attirato l’attenzione dei fan, curiosi di conoscere meglio la figura al fianco del cantante. Giulia si distingue per il suo stile semplice e naturale, spesso protagonista di scatti condivisi sui social. La coppia si prepara a vivere un’altra esperienza nel mondo della musica.

Dargen D'Amico è uno dei cantanti più in voga, pronto a tornare in gara a Sanremo 2026 con il brano Ai Ai. Una canzone che sicuramente ci farà riflettere e divertire al tempo stesso. Ma qual è la vita privata di Dargen D'Amico? Chi è la fidanzata? Ve lo diciamo subito: si chiama Giulia Peditto, è una bellissima influencer, amica di Chiara Ferragni. Giulia Peditto inoltre è un'istruttrice di Yoga molto conosciuta. La ragazza è di origini senegalesi da parte del padre e italiane da parte della madre. Oltre a fare l'imprenditrice digitale, è un'insegnante di yoga.

