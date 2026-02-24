C’è tempo fino alle 20 | 00! Dopo il tilt dell’app ecco la guida completa al FantaSanremo 2026 | i favoriti i bonus folli e chi è meglio non schierare

Il malfunzionamento dell’app di FantaSanremo 2026 ha causato disagi a milioni di utenti, impedendo loro di modificare le formazioni prima della chiusura alle 20:00. Questa situazione ha generato confusione tra i partecipanti, che si sono affrettati a trovare soluzioni alternative. La corsa agli ultimi aggiornamenti ha coinvolto anche i più esperti, pronti a schierare i propri favoriti. Ora, l’attenzione si concentra sulle scelte da fare in queste ultime ore.

I l sipario dell'Ariston sta per alzarsi, ma la vera competizione è già esplosa negli smartphone di milioni di italiani. Il FantaSanremo 2026 ha raggiunto vette di partecipazione tali da mandare in cortocircuito i server ufficiali proprio a ridosso del debutto. A causa di questo stallo tecnico, l'organizzazione ha deciso di concedere un'ultima finestra temporale: le iscrizioni per creare o modificare la propria squadra sono state prorogate fino alle ore 20 di oggi, martedì 24 febbraio. Si tratta di una manciata di ore cruciali per definire le formazioni prima che la musica diventi l'unica protagonista della settimana sanremese. 🔗 Leggi su Iodonna.it L'IA ha previsto la squadra per vincere al Fantasanremo 2026: chi prenderà più bonusL'IA ha calcolato che la squadra favorita per vincere al Fantasanremo 2026 si basa sui bonus previsti, a causa delle performance recenti dei cantanti. ?Fantasanremo 2026, quali cantanti scegliere: ecco i favoriti