calciomercato roma bernasconi incanta ed i giallorossi tornano alla carica

Gian Piero Gasperini ha deciso di puntare ancora su Lorenzo Bernasconi, dopo che la Roma ha già speso molto durante il mercato invernale. La squadra giallorossa intende rafforzare il reparto offensivo e ha mostrato interesse concreto per il giovane talento, che ha già impressionato con le sue prestazioni recenti. La trattativa si intensifica mentre i dirigenti lavorano per trovare un accordo. La situazione rimane in evoluzione e le prossime settimane saranno decisive.

La Roma, che ha già investito molto sul mercato invernale, non si farà da parte nemmeno durante la sessione che ci sarà a fine campionato, e Gian Piero Gasperini ha rispolverato un obiettivo ben preciso: Lorenzo Bernasconi. Domenica, nel match contro la squadra di Antonio Conte, il numero 47 è subentrato al 61esimo e, da una sua giocata sulla sinistra, è arrivato il corner che ha portato Pasalic a segnare il gol del pareggio. Venti minuti dopo ha firmato il cross per la rete del 2 a 1 di testa messa a segno da Samardzic. Gli occhi delle big si stanno concentrando su di lui. Il tentativo per portare il giovane calciatore alla Roma c’è già stato nella sessione di mercato che si è conclusa da poco, con un’offerta di 15 milioni di euro, respinta però dalla squadra bergamasca. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

