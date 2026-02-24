Cactus tech | il mini speaker che scatta selfie a 19,95€

Cactus tech ha lanciato un mini speaker che scatta selfie, per via del suo sensore integrato. La causa di questa novità è il desiderio di unire musica e social in un solo dispositivo compatto. Con un diametro di 5,8 centimetri, il gadget offre anche un audio potente e la possibilità di immortalare istanti senza usare lo smartphone. Questo prodotto si rivolge a chi cerca praticità e divertimento in poco spazio. È disponibile al prezzo di 19,95 euro.

Un cactus che suona: l’innovazione tecnologica in 5,8 centimetri. Il Legami Pump Up The Volume non è solo un altro gadget tech: è un concentrato di funzionalità racchiuso in un design che sfida le convenzioni. Le sue dimensioni ridotte, 5,8 centimetri, lo rendono un compagno ideale è sempre in movimento. Il rivestimento in gomma, resistente e morbido al tatto, nasconde un interno in plastica robusta, progettato per resistere agli urti quotidiani. La vera innovazione, però, risiede nella sua versatilità. Oltre a fungere da vivavoce Bluetooth, questo mini speaker a forma di cactus integra una funzione che lo distingue dalla concorrenza: la capacità di scattare selfie da remoto. 🔗 Leggi su Ameve.eu Il marsupio che diventa mini bag a tracolla è l’accessorio cool, a prezzo mini, da indossare da mattina a seraQuesto accessorio versatile si trasforma facilmente da marsupio a mini bag a tracolla, offrendo praticità e stile. Tutto quello che devi sapere sui cactus in casa, la pianta perfetta se hai il pollice neroI cactus sono piante resistenti e semplici da curare, ideali per chi ha poca esperienza con il giardinaggio in casa.