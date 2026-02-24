Brock Lesnar domina la strada verso WrestleMania

Brock Lesnar ha fatto il suo ritorno durante una serata importante per la stagione, spinto dalla volontà di riconquistare il suo posto nella corsa a WrestleMania. La sua presenza, accompagnata da Paul Heyman, ha suscitato grande attenzione tra i fan e gli esperti, che hanno notato il suo atteggiamento determinato e aggressivo. La sua rimonta sembra aver ripreso slancio, lasciando capire che il suo obiettivo è evidente. La strada verso l'evento si fa ancora più incerta.

In apertura della seconda ora, Brock Lesnar è entrato in scena insieme a Paul Heyman, dando avvio a una sequenza che ha posto l'exploit atletico come elemento centrale della programmazione. Heyman ha fornito una cronaca rievocando momenti chiave, tra cui la capacità di Lesnar di rompere una delle strisce più leggendarie, consolidando la sua posizione di attrazione principale del match card dell'anno. Heyman ha annunciato una situazione aperta: al momento nessuno nel roster è apparso abbastanza uomo da farsi avanti e accettare la prospettiva del pestaggio. Open Challenge: Lesnar effettuerà altre cinque apparizioni lungo il percorso verso WrestleMania.