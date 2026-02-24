almanacco del 24 02 2026

Il 24 febbraio 2026, un incendio ha devastato un deposito di materiali plastici, causando un'alta nube di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza. La causa principale sembra essere un cortocircuito avvenuto durante le operazioni di carico. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, ma le fiamme hanno già danneggiato gravemente l'edificio e le merci stoccate. L'intervento delle forze di emergenza continua per circoscrivere il rogo e garantire la sicurezza nei dintorni.

almanacco del giorno martedì 6 gennaio buona giornata buona festa da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda l'epifania del Signore il termine deriva dal greco epiphaneia Che significa manifestazione si celebra infatti la manifestazione di Gesù al mondo attraverso l'adorazione dei Re Magi Gaspare Melchiorre Baldassarre che offrirono in dono Oro incenso e Mirra sono nati oggi Giovanna D'Arco Adriano Celentano Paolo Conte Rowan Atkinson andiamo a fare gli auguri ai nostri di oggi buon compleanno a tante a Gianluca Mariagrazia Alberto e Roberta salutiamo anche Sabrina e Marzia Fabrizio e Anna E allora iniziamo il nostro viaggio nel tempo che ci porta in questo è il gennaio 1076 viene Incoronato l'ultimo re degli anglosassoni prima della conquista Normanna dell'Inghilterra nel 1911 la nazionale di calcio dell'Italia indossa per la prima volta la maglia azzurra in un'amichevole contro l'Ungheria prima di allora una divisa era bianca nel 1954 nasce la trasmissione televisiva più longeva della storia del re d'Italia dedicate risultati commenti delle partite di calcio nel 1980 è presidente della Regione Siciliana viene assassinato da Cosa Nostra Palermo era il fratello del Presidente della Repubblica in merito Sergio Mattarella stiamo parlando di Piersanti nel 1998 la sonda della NASA parte per mappare la superficie della luna e cercare depositi di ghiaccio da ai poli noi ci salutiamo con il proverbio del giorno per l'epifania un passo di formica la giornata allunga la via India che dopo il solstizio d'inverno le giornate iniziano a diventare visibilmente più lunghe anche se di pochissimo in Italia proprio la notte tra il 5 e 6 gennaio legata la figura della befana secondo la tradizione una vecchia su una scopa porta dolce bambini buoni i carboni e quelli cattivi è una figura che fonda antichi riti propiziatori per l'agricoltura e poi mi vedo re magi leggenda vuole che la Befana si fosse persa circa ti auguro loro una buona epifania una buona befana raccontate c'è un po' che cosa avete trovato nella calza e una buonissima giornata in nostra compagnia almanacco del giorno https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Almanacco del 02-02-2026Oggi in Italia si celebra l’Epifania, la festa che ricorda la manifestazione di Gesù al mondo.

Almanacco del 02 Gennaio 2026L’almanacco del 2 gennaio 2026 segna l’inizio di un nuovo anno, con le giornate che lentamente si allungano.

L'Almanacco del 24 febbraio 2026

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Martedì 24 febbraio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Almanacco del 24 febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Martedì 24 febbraio - oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Accadde oggi, l’almanacco musicale del 24 febbraio.

Almanacco del 24 febbraio 2026Almanacco del giorno — 24 febbraio 2026 Siamo nel cuore dell’inverno, con giorni che si susseguono grigi e freddi, ma con la promessa di una primavera nascosta dietro l’angolo. Le montagne si vestono ... tuttogreen.it

Martedì 24 febbraio | oroscopo, almanacco e curiosità del giornoIl 24 febbraio è il 55º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è riflessivo e determinato, con una forte capacità di osservare prima di agire. È una persona che unisce prudenza e lucidità, ... trevisotoday.it