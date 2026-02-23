Uno degli ultimi colpi dell’Fbi è italiano ma il caso non è ancora chiuso

L’arresto di Xu Zewei ha scatenato l’attenzione sulla crescente attività di hacker italiani nel settore cyber. Le indagini hanno rivelato come il sospettato abbia coordinato attacchi informatici mirati, sfruttando vulnerabilità nei sistemi di aziende europee. L’operazione dell’Fbi ha portato alla luce un network internazionale di cybercriminali, con implicazioni che coinvolgono anche altri paesi. La vicenda resta aperta, mentre proseguono le verifiche sulle connessioni del sospettato.

L’arresto di Xu Zewei è uno dei colpi più importanti di un 2025 «memorabile» per la divisione cyber del Federal Bureau of Investigation. A scriverlo è la stessa agenzia di polizia federale degli Stati Uniti in un post su X che racconta di 299 rinvii a giudizio, 173 arresti, 25 estradizioni, 239 perquisizioni e 19 reti criminali smantellate. 2025 was a memorable year for #FBI Cyber, which advanced its mission to impose costs on global adversaries. Key facts behind the numbers:?? In May, the FBI and our partners disrupted LummaC2, the most popular infostealer service available in online criminal markets,. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Ho trovato un ricercato dall’FBI e Interpol dopo 17 anni

OPERAZIONE DDA, ROS E FBI | Duro colpo alla cosca di Siderno, che dall’Italia controllava affari e latitanti negli Stati Uniti e in Canada, dimostrando la sua capacità di operare come organizzazione globale - facebook.com facebook