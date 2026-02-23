Il trasferimento di un giocatore chiave ha causato un’accelerazione nel mercato, spingendo diversi club a rinnovare le proprie strategie. Le trattative si intensificano, con alcune squadre pronte a sferrare gli ultimi colpi prima della chiusura della finestra. Le trattative più calde riguardano innesti in attacco e difesa, mentre gli agenti lavorano senza sosta per trovare accordi rapidi. Le prossime ore saranno decisive per capire le mosse finali delle squadre.

Mercato Juve, è già partito il casting per il dopo Di Gregorio? Due nomi altisonanti nella lista Calciomercato Inter, c’è già la prima decisione per l’estate: dopo il derby l’incontro con gli agenti per chiudere! Calciomercato Juventus: la verità su Celik a parametro zero. C’è già un accordo? Cosa c’è dietro alle voci sull’approdo del turco in bianconero Napoli, Contini si sfoga sui social: «Che pagliacciata il calcio di oggi! Meglio che ci diamo al ballo» – FOTO D’Aversa Torino, sarà lui l’erede di Baroni! Accordo di massima già trovato: i dettagli Gol Troilo, Adani duro: «Mi fa pensare che è morto anche il Var! 9 su 10 è fallo, ecco perché» Infortunio Loftus Cheek, oggi l’operazione a denti e mascella: rischio stagione finita? Cosa filtra Simeone in Serie A? C’è già un pre-accordo per il prossimo anno con quella big! La bomba dalla Spagna Bove Watford, il tecnico è sicuro: «Sta bene, sta facendo progressi ma gli manca il ritmo partita. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Argomenti discussi: Juventus - ultime notizie sulla squadra e sulle voci di mercato; L'ex interista Coutinho lascia il Vasco da Gama; Calciomercato news: novità, aggiornamenti, trattative in corso e concluse; Una nuova avventura in panchina attende Montero.

Calciomercato 2026, tutte le trattative e scambi del 30 gennaio 2026Diretta live calciomercato 30 gennaio 2026 Mateta subito al Milan, idea Frattesi alla Lazio, Juve al rush finale, Inter bloccata Il documento riporta le ultime notizie sul calciomercato del 30 gennaio ... sport.virgilio.it

Calciomercato live: Mateta vicino al Milan. Roma su Nkunku e Zaragoza, Immobile va al Paris FC, Romagnoli resta alla Lazio: le trattative di oggiAncora pochi giorni e la sessione invernale di calciomercato chiude i battenti. Le formazioni sono a caccia degli ultimi colpi per ampliare le rose in vista della parte finale della stagione. ilmessaggero.it

Le ultime notizie su #LoftusCheek, che è stato portato in ospedale dopo un brutto scontro con Corvi: ecco come sta x.com