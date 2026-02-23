Davide Destradi ha scritto un libro che raccoglie storie e aneddoti dal mondo dei bus, ispirate dalle esperienze quotidiane dei passeggeri. La causa di questa raccolta deriva dall’osservazione delle piccole azioni che rendono unica ogni corsa, come una conversazione inattesa o un sorriso condiviso. L’autore ha intervistato persone di diverse età e provenienze, trovando in ogni racconto un frammento di vita reale. Il volume offre uno sguardo diverso sulla quotidianità dei trasporti pubblici.

Abbiamo visto le prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga C’è chi prende l'autobus per andare al lavoro, chi per scappare da un pranzo infinito, chi per il puro brivido di sentire annunciare “prossima fermata” come fosse l’inizio di un film. E poi c’è chi, da quel mezzo pubblico, ha tirato fuori un intero universo di storie vere, storte, irresistibili. Sabato 28 febbraio alle ore 11, la Libreria Lovat di viale XX settembre 20 ospita “Ridade con Dade”, incontro con Davide Destradi, autore triestino e conducente d’autobus dal 1996, capace di trasformare la routine del trasporto pubblico in una commedia umanissima. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Storie, volti, racconti di vita. Memorie dal territorioNel marzo del 2019, ho iniziato a collaborare con il Carlino, seguendo una regola fondamentale: raccontare storie, volti e memorie del territorio.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Storie, aneddoti e racconti dal bus: ecco l'evento con i libri di Davide Destradi; Tradizioni e storie di Romagna; Avellino - Il Fenestrelle si racconta: storie, racconti e nuove visioni urbane per la città di domani; A Castiglione di Sicilia nasce il Museo Virtuale del Vino: un incontro per raccogliere storie, memorie e tradizioni.

Storie, aneddoti e racconti dal bus: ecco l'evento con i libri di Davide DestradiSabato 28 febbraio alle ore 11, la Libreria Lovat di viale XX settembre 20 ospita Ridade con Dade, incontro con Davide Destradi, autore triestino e conducente d’autobus dal 1996, capace di ... triesteprima.it

Racconti del passato in un podcast. Aneddoti, storie e curiosità: Un ponte tra giovani e anzianiGli aneddoti e i racconti degli anziani diventano un podcast che contribuirà a ripercorrere la storia del territorio e a cementare l’identità collettiva. Succede a Basiglio, dove l’iniziativa Una ... ilgiorno.it

Ecco la classifica White Cocal Press di gennaio: 1. 50 cose da non fare a Trieste - Andrej Prassel 2. La smonta la prossima - Davide Destradi 3. El libro dele risposte triestine - Andrej Prassel 4. Longhi al Pedocin - Micol Brusaferro e Chiara Gelmini 5. 50 cose - facebook.com facebook