Sanremo 2026 | le pagelle delle 30 canzoni in gara

Sanremo 2026 ha visto la presentazione di 30 canzoni, con molti artisti che si sono proposti spontaneamente. La causa principale è la voglia di emergere, che spinge i cantanti a partecipare senza aspettative. La giuria ha ascoltato con attenzione ogni brano, valutando le diverse proposte. Tra le canzoni più apprezzate ci sono alcune che si distinguono per originalità e talento. Le prime recensioni indicano alcune preferenze tra il pubblico e gli esperti.

«Ogni anno è come andare al mercato e cercare di comporre un bouquet di fiori. Come è noto, non siamo noi a cercare gli artisti, ma sono gli artisti che si propongono». Così Carlo Conti ha introdotto l’ascolto in anteprima dei 30 brani in gara a Sanremo nella sede Rai di Milano. Qui sotto, i nostri giudizi dopo il primo ascolto. Arisa – Magica favola Un pezzo, cantato magistralmente come Arisa sa fare, L’atmosfera da favola è tutta nell’arrangiamento a tratti disneyano, con qualche eco di Morricone. Finale quasi operistico. Da riascoltare. Bambole di pezza – Resta con me La band in quota rock si presenta con un pezzo da classifica dall’attitudine decisamente pop. 🔗 Leggi su Panorama.it

Ecco le anteprime delle 30 canzoni di Sanremo 2026, tra artisti noti come Tommaso Paradiso, Fedez, Arisa, Malika Ayane, Ermal Meta e Fulminacci.

Sanremo 2026, le pagelle dei brani dei big in anteprima

