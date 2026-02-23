Sanremo 2026 | il programma del Festival serata per serata

Il programma di Sanremo 2026 è stato annunciato, dopo settimane di attesa, per preparare il pubblico all’evento. Le serate prevedono ospiti internazionali, esibizioni di artisti italiani e momenti di spettacolo innovativi. L’organizzazione ha deciso di puntare su un mix di musica e intrattenimento, con attenzione alle nuove tendenze. Le prove generali stanno per iniziare, mentre gli artisti si preparano a salire sul palco. La prima serata si avvicina rapidamente.

Roma, 22 febbraio 2026 – Manca davvero poco all’inizio a Sanremo 2026: a breve saremo catapultati nel magico mondo dell’Ariston tra note, scalinate, lustrini e passerelle. Artisti in gara, nuove proposte, co-conduttori, super-ospiti, giurie e chi più ne ha più ne metta: ecco tutto quello che ci attende – serata per serata – al prossimo Festival della canzone italiana. Ansa EXPLAINER - Il regolamento di Sanremo 2026: serate e votazioni Martedì 24 febbraio. Nella prima serata del Festival si esibiranno tutti i cantanti (30) che saranno votati dalla giuria della sala stampa, tv e web. I conduttori della prima puntata saranno Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati da Can Yaman. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Festival di Sanremo 2026: programma serata per serata, date, conduttori, canzoni, big in gara e tutto quello che c'è da sapereIl Festival di Sanremo 2026 rappresenta l’appuntamento annuale dedicato alla musica italiana, giunto alla sua 76ª edizione.

Andrea #Bocelli sarà superospite della serata finale del Festival di #Sanremo 2026, in programma sabato 28 febbraio. L’annuncio è stato fatto dal direttore artistico Carlo #Conti in collegamento in diretta con il programma televisivo Domenica In. x.com