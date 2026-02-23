Sanremo 2026 Conti su Fiorentina-Pisa | Derby? Non ci voglio neanche pensare

Carlo Conti evita di commentare il possibile derby tra Fiorentina e Pisa, spiegando che preferisce non pensarci. La sua battuta sulla discesa delle scale con le scarpe fa sorridere i presenti, mentre si concentra sul debutto del Festival di Sanremo. Conti si mostra rilassato, senza voler affrontare questioni di calcio che potrebbero creare tensioni. La sua attenzione resta tutta sulla prima giornata dell’evento musicale, che si prepara a partire tra poche ore.

“Come scenderò le scale? Con le scarpe. E spero di non inciampare”. Scherza così con i giornalisti Carlo Conti, a margine della prima conferenza stampa dell’organizzazione del Festival di Sanremo nella sala stampa del Teatro Ariston. E poi ancora ironia: “Più preoccupato della prima di Sanremo o del derby? Derby? Quale derby? Fiorentina-Pisa? Ma cosa mi hai ricordato? Non ci voglio manco pensare”, aggiunge sorridendo il direttore artistico con accento toscano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

