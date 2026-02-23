samsung galaxy s26 ultra due colori esclusivi online

Samsung ha annunciato che il Galaxy S26 Ultra sarà disponibile in due colori esclusivi acquistabili solo online. La scelta deriva dalla volontà di offrire ai clienti opzioni uniche e raffinate, con una particolare attenzione alla nuova funzione Privacy Display. La presentazione ufficiale è prevista per la prossima settimana, mentre le vendite online partiranno subito dopo. La novità più interessante riguarda proprio questa funzione che protegge meglio la privacy degli utenti.

Questo testo presenta le principali informazioni sul Samsung Galaxy S26 Ultra, analizzando la gamma cromatica prevista, le varianti online esclusive, la data di presentazione e la caratteristica distintiva denominata Privacy Display. L’analisi segue fedelmente quanto indicato dalle recenti indiscrezioni, evidenziando differenze tra Ultra e modelli standard senza introdurre elementi non confermati. colori disponibili del samsung galaxy s26 ultra. La versione galaxy s26 ultra sarà proposta in quattro colori standard: nero, cobalto viola, blu cielo e bianco. Oltre a queste finiture, sono previste colorazioni online esclusive che andranno ad ampliare l’offerta ufficiale, secondo le ultime indiscrezioni. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

