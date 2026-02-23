Quando il portiere è sempre più giocatore di movimento | l’Insolita follia di Flekken e non solo
Flekken ha sbagliato un'uscita decisiva, causando un gol evitabile. La sua indecisione in uscita ha messo in crisi la difesa e ha aperto la strada alla rete avversaria. La situazione si è verificata durante una partita importante, quando il portiere ha tentato di giocare come un difensore di movimento. La sua scelta di rischiare con un pallone tra i piedi ha suscitato molte critiche tra tifosi e analisti. La partita prosegue con un andamento imprevedibile.
Un attimo di esitazione. Un tocco in più. E la scelta che divide: rilanciare lungo o osare un dribbling nella propria area. È la scena che fa trattenere il fiato a stadi interi, perché oggi anche il destino passa dai piedi del portiere. (Ansa Foto) – SerieAnews Nel calcio di vertice, il portiere non è più visto solo come un semplice guardiano della porta ma assume il ruolo di un vero e proprio regista arretrato. La costruzione dal basso inizia proprio dai suoi piedi, una strategia sempre più richiesta dagli allenatori e confermata dai report tecnici UEFA, che vedono nel numero uno il primo playmaker della squadra.
