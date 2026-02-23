Programma Sanremo 2026 | date serate e scaletta ufficiale dal 24 al 28 febbraio

Il programma Sanremo 2026 si svolge dal 24 al 28 febbraio, quando si terranno cinque serate all’Ariston. La manifestazione coinvolge 30 artisti Big e 4 Nuove Proposte, trasmesse in diretta su Rai 1. La kermesse attirerà numerosi spettatori grazie anche a radio, streaming e contenuti extra disponibili su dispositivi mobili. La scaletta ufficiale conferma un ricco calendario di esibizioni e ospiti. La prima serata promette un’apertura con musica e sorpresa.

Il programma Sanremo 2026 entra nel vivo da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026: cinque serate all’Ariston, 30 Big e 4 Nuove Proposte, dirette in prima serata su Rai 1 (con radio, streaming e contenuti extra per seguire tutto anche da mobile). Alla guida ci sono Carlo Conti (direttore artistico e conduttore) e Laura Pausini (co-conduttrice in tutte le serate). Ogni notte cambia il “terzo volto” sul palco con co-conduttori diversi, mentre la gara procede con regole e percentuali di voto precise. Di seguito trovi il programma del Festival di Sanremo 2026 aggiornato: orari, cosa succede serata per serata, co-conduttori, super ospiti, palchi esterni, lista ufficiale dei Big e spiegazione chiara del sistema di voto. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

